Минобороны РФ сообщило о проведении учений с нестратегическим ядерным оружием

На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием. Об этом сообщили в Минобороны России.





В рамках первого этапа ракетные соединения отрабатывают задачи получения специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к пускам.





«Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования», — отметили в Минобороны.





Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники для реагирования и в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных лиц.