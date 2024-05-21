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Минобороны РФ сообщило о проведении учений с нестратегическим ядерным оружием
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6 мая стало известно, что их поручил устроить президент России Владимир Путин undefined
Новости

Минобороны РФ сообщило о проведении учений с нестратегическим ядерным оружием

6 мая стало известно, что их поручил устроить президент России Владимир Путин

На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием. Об этом сообщили в Минобороны России.


В рамках первого этапа ракетные соединения отрабатывают задачи получения специальных боеприпасов для комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет и скрытного выдвижения в позиционный район для подготовки к пускам.


«Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», и вылеты в назначенные районы патрулирования», — отметили в Минобороны.


Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники для реагирования и в целях обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных лиц.

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#ядерное оружие #минобороны #военные учения
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