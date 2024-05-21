Суд приговорил обвиняемого в госизмене физика Маслова к 14 годам лишения свободы

Суд в Петербурге признал 77-летнего новосибирского физика Анатолия Маслова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.





Известно, что государственное обвинение требовало наказание в виде лишения свободы на срок в 17 лет, а также штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы после отбывания наказания в колонии сроком на год.





Маслову ограничили свободу на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне, на два года.





Дело слушалось в закрытом режиме.





Доктор физико-математических наук, профессор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Маслов был задержан в июне 2022 года и заключен в столичное СИЗО «Лефортово», а затем конвоирован в Санкт-Петербург.





По версии ФСБ, в 2014-м Маслов передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках. По данным «Коммерсанта», преследование специалиста в области физики и химии плазмы связано с научными трудами в области углеводородного топлива для летательных аппаратов. На Маслова якобы дал показания другой ученый, обвиненный в госизмене.