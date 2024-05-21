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ТАСС: Арестован экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов
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По данным агентства, военного подозревают в мошенничестве undefined
Новости

ТАСС: Арестован экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов

По данным агентства, военного подозревают в мошенничестве

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовиков.  


Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Других подробностей в правоохранительных органах не привели.

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Telegram-канал «112» пишет, что Попов, предположительно, имеет прямое отношение к хищениям материалов, закупленных для строительства линии обороны в зоне СВО. 


По данным канала, военного уже арестовали сроком на два месяца. Официальных заявлений Минобороны по этому вопросу опубликовано пока не было. 

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