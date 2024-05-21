ТАСС: Арестован экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовиков.





Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Других подробностей в правоохранительных органах не привели.