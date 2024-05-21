ТАСС: Арестован экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовиков.
Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Других подробностей в правоохранительных органах не привели.
Telegram-канал «112» пишет, что Попов, предположительно, имеет прямое отношение к хищениям материалов, закупленных для строительства линии обороны в зоне СВО.
По данным канала, военного уже арестовали сроком на два месяца. Официальных заявлений Минобороны по этому вопросу опубликовано пока не было.