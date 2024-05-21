Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 1 февраля

Курс доллара снизился на 0,88%, или на 0,8 рубля, и опустился до отметки в 89,9525 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 18:38 мск.





Такого уровня американская валюта достигла впервые с 1 февраля 2024 года. Евро при этом снизился на 0,11% (до 97,94 рубля), юань потерял 0,81% (до 12,4 рубля).





16 апреля курс доллара на Московской бирже поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября 2023 года. По состоянию на 07:29 16 апреля он достигал отметки 94,08 рубля.





Центробанк 15 апреля заявил, что для снижения инфляции нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.