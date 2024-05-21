Совет муфтиев России предупредил о негодовании мусульман в случае запрета на ношение никаба

Возможное введение в России запрета на ношение женщинами никаба, головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз, повлечет негодование в мусульманских странах. Такое мнение выразил Совет муфтиев России. Об этом говорится на сайте религиозной организации.





В Совете подчеркнули, что не пропагандируют ношение никаба в современном обществе и считают, что в условиях светского государства будет более правильным соблюдать общепринятые религиозные правила. Однако есть опасения, что попытки подвергнуть цензуре традиционные позиции богословов встретят непонимание не только у местной мусульманской общественности, но и у мировой.





В организации подчеркнули, что сегодня Россия выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока, однако это будет сложно представить в случае введения запрета. Подобный шаг в мусульманских странах расценят как недружественные действия, и он обязательно будет использован Западом для антироссийской пропаганды.





Кроме того, в совете подчеркнули, что подобные попытки будут выглядеть нарушением норм светского права и Конституции России, гарантирующей россиянам право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии.





Тем не менее в совете указали на открытость к диалогу и готовность обсудить вопросы, связанные с ношением никаба, с представителями власти.





Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что никабы, полностью закрывающие лицо женщины, кроме глаз, должны быть запрещены в России.