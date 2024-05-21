Сдать нормативы ГТО и приютить котенка. В мэрии рассказали, что можно будет сделать на фестивале «Лето в Москве»

Правительство Москвы анонсировало фестиваль «Лето в Москве», который продлится весь сезон, с 1 июня по 8 сентября. Организаторы мероприятия и городские министры на специальном брифинге рассказали, чем это событие сможет порадовать москвичей и гостей столицы. По их словам, участников ждет масштабная программа с развлечениями на любой вкус.





Председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов рассказал прессе, что планируется 60 различных форматов мероприятий. Только на старте проекта будут задействованы уже 600 точек города. По словам Козлова, впервые попробовать себя в роли организаторов фестиваля смогут предприниматели, а также простые жители и гости столицы.

«В специальном разделе сайта мэра Москвы go.mos.ru предприниматели и жители смогут подать заявку на проведение мероприятия. Реализована возможность увидеть и подобрать, что важно именно им. Электронные сервисы правительства Москвы будут оценивать площадки, корректировать их программу. Возможно, будем включать новые. В этом основная новация фестиваля. Бизнес уже заинтересован в реализации фестиваля — за два дня заведено больше 1100 мероприятий», — сообщил глава комитета по туризму.





Руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк добавил, что к участию приглашены простые предприниматели и крупный бизнес — московские рестораторы, салоны красоты и многие другие. Также Немерюк анонсировал большое количество конкурсов для участников. Среди них он особо отметил чемпионат по игре «Камень-ножницы-бумага».

«У нас очень креативные ребята. Одна из самых любимых игр у детей — «Камень-ножницы-бумага». Может быть, и взрослые поиграют. Она шутливая , но мы планируем провести, не побоюсь этого слова, чемпионат и в конце к осени определить победителя и вручить ему достаточно серьезные призовые», — пообещал глава департамента.

Культура

В фестивале «Лето в Москве» будет задействовано более тысячи учреждений культуры, заявил глава профильного департамента города Алексей Фурсин. Также планируется ряд крупных активностей, первая из которых пройдет в самом начале июня в День защиты детей — детский фестиваль «Небо» в Парке Горького.

«В июне пройдет еще джазовый фестиваль. Порядка тысячи артистов приедут в Москву, будут выступать в парках, на концертных площадках, в клубах и просто на территории города. А в июле большое мероприятие международного уровня — фестиваль циркового искусства. Приедут 15 коллективов из порядка 10 стран», — анонсировал Фурсин.

Благотворительность

Немалую роль в организации праздника сыграют и некоммерческие организации — волонтерские объединения, молодежные коллективы и благотворительные фонды. По словам главы Комитета общественных связей (КОС) Екатерины Драгуновой, они смогут рассказать людям о своей деятельности.





Ключевым мероприятием в этой сфере станет День молодежи. В этом году Москва носит звание молодежной столицы России, поэтому в нее на празднование стекутся ребята из других городов страны. Также пройдет молодежный форум «Медиадвиж», где одним из кейсов для участников будет освещение работы площадок самого фестиваля «Лето в Москве». Еще одним событием станет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный ко Дню семьи и верности.





«Одно из основных направлений на нем — «усыновление» животных. Нам хочется, чтобы каждая кошечка и собачка нашли свою семью. Благодаря таким фестивалям их «усыновляют» всех буквально за несколько дней! В этом году тоже обязательно будем это делать», — рассказала Драгунова.





Спорт





Глава Департамента спорта Алексей Кондаранцев анонсировал три ключевых проекта, посвященных физической культуре. Благодаря «Спортивным выходным» москвичи в уикенд займутся скандинавской ходьбой, пилатесом, фитнесом или йогой по всему городу. «Мой спортивный район» позволит заняться активностями недалеко от дома. А «ГТО в парках» заинтересует абитуриентов, поскольку поможет получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении, отметил Кондаранцев.





Также активное развитие получит проект «Лето. Пляж. Московский спорт».





«Постараемся на всех пляжных локациях сделать так, чтобы люди могли не только отдыхать и загорать, но и заниматься спортом», — пообещал глава Депспорта.

Электронные проекты и конкурсы





Посетители смогут помочь фестивалю «Лето в Москве» стать лучше с помощью голосования в приложении «Активный гражданин», рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко. Это позволит не только рассказать желающим про все активности, но и получить обратную связь от уже посетивших праздник.





«Также на каждой площадке будет размещен специальный QR-код. Посетители смогут отсканировать его и оставить отзывы, которые будут форматировать рейтинг. Или замечания, на что организаторам необходимо обратить внимание, чтобы скорректировать программу и сделать ее максимально удобной», — поделился Пищелко.





Он призвал всех активно участвовать в фотоконкурсе посетителей, по итогам которого можно будет получить призы от «Активного гражданина».





«Посетив одну из представленных локаций, посылаете фотографии. Чем они будут живее и интереснее, тем больше шансов у вас стать победителем акции. «Активный гражданин» отберет фотографии, чтобы дальше отдать их на суд публике. Те, кого пользователи выберут победителями, получат ценные призы», — пообещал чиновник.