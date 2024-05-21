Новости
Новости 18+
St
Сын Рамзана Кадырова Ахмат стал министром спорта Чечни
18+
Молодому человеку 18 лет undefined
Новости

Сын Рамзана Кадырова Ахмат стал министром спорта Чечни

Молодому человеку 18 лет

Сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили министром спорта региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.


«На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики», — написал он.


Также Кадыров сообщил о ряде других назначений, выразив уверенность, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие.


В ноябре 2023 года стало известно, что Ахмат Кадыров был назначен на должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#грозный #чеченская республика #назначение #рамзан кадыров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии