Сын Рамзана Кадырова Ахмат стал министром спорта Чечни

Сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили министром спорта региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.





«На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики», — написал он.





Также Кадыров сообщил о ряде других назначений, выразив уверенность, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие.





В ноябре 2023 года стало известно, что Ахмат Кадыров был назначен на должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике.