Глава администрации Раиси раскрыл детали крушения вертолета президента Ирана

Глава администрации президента Ирана Голамхосейн Эсмаили, летевший в другом вертолете в одной воздушной колонне с президентом страны Ибрахимом Раиси, рассказал, что погодные условия во время полета были нормальными. По его словам, возле медного рудника Сунгун была облачность, но это был не туман. Облака были немного выше, чем летел вертолет с Эсмаили на борту, командир президентского борта приказал остальным экипажам набрать высоту. Через 30 секунд после того, как суда заняли нужную высоту, пилот вертолета с Эсмаили понял, что президентский борт пропал.





Вертолет, на котором летел глава администрации, развернулся для поиска президентского борта. Эсмаили сказали, что воздушное судно могло разбиться, потому что связи с ним не было полторы минуты. Борт приземлился на руднике Сунгун. Связаться с пассажирами не удалось, но на связь по телефону одного из членов экипажа вышел пятничный имам города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем. Он рассказал, что упал в ущелье и не видит других пассажиров и членов экипажа, а также не знает, где именно находится. Из слов имама стало ясно, что произошла авиакатастрофа, на место направились медики.





По словам Эсмаили, с аль-Хашемом удалось поговорить несколько раз, связь с ним поддерживали около трех часов. Позже выяснилось, что все пассажиры и члены экипажа погибли сразу, рассказал Эсмаили, имам умер через несколько часов. Чиновник уточнил, что ночью погода в районе крушения полностью изменилась. Он снова отметил, что условия во время полета были нормальными.