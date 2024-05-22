Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании Палестины государством

Норвегия официально признает Палестину в качестве государства, заявил на пресс-конференции премьер-министр королевства Йонас Гар Стере. Он объяснил такое решение необходимостью «сохранить единственную альтернативу» в виде образования двух государств: израильского и палестинского. Только так может быть достигнуто «прочное решение конфликта на Ближнем Востоке», считает норвежский премьер.





Стере также отметил, что после признания Палестины Норвегия сможет «сильнее поощрять другие страны поддерживать строительство палестинского государства» и привлекать его к ответственности.





Ирландия и Испания также признают Палестину государством, заявил ирландский премьер Саймон Харрис. Он также обосновал этот дипломатический шаг необходимостью решить конфликт на Ближнем Востоке. Решения Осло, Дублина и Мадрида вступят в силу 28 мая.