Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании Палестины государством

Норвегия официально признает Палестину в качестве государства, заявил на пресс-конференции премьер-министр королевства Йонас Гар Стере. Он объяснил такое решение необходимостью «сохранить единственную альтернативу» в виде образования двух государств: израильского и палестинского. Только так может быть достигнуто «прочное решение конфликта на Ближнем Востоке», считает норвежский премьер.
Стере также отметил, что после признания Палестины Норвегия сможет «сильнее поощрять другие страны поддерживать строительство палестинского государства» и привлекать его к ответственности.
Ирландия и Испания также признают Палестину государством, заявил ирландский премьер Саймон Харрис. Он также обосновал этот дипломатический шаг необходимостью решить конфликт на Ближнем Востоке. Решения Осло, Дублина и Мадрида вступят в силу 28 мая.
Израиль отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии после признания Палестины. Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац назвал «извращенный шаг» руководителей этих стран несправедливостью по отношению к памяти жертв нападения группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, подрывом усилий по возвращению 128 пленников и «стимулом для джихадистов из ХАМАС и Ирана, что отдаляет шанс на мир и ставит под вопрос право Израиля на самооборону».
В 1947 году Генассамблея ООН приняла план по разделу Палестины, предусматривающий прекращение британского мандата на управление территорией к 1 августа 1948 года и рекомендующий создание там еврейского и арабского независимых государств. Государство Израиль было провозглашено 14 мая 1948 года, однако вскоре последовал второй этап арабо-израильской войны 1947-1949 годов и арабское государство не было создано. На сегодняшний день Палестину в качестве государства признают 143 из 193 стран ООН, в том числе Россия.