Россия при посредничестве Катара передала Украине шесть детей. Воссоединение с семьями прошло в катарском посольстве в Москве, передает корреспондент ТАСС.





Киеву были переданы шесть мальчиков от 6 до 17 лет, в том числе двое братьев. В мероприятии приняли участие катарский посол Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и представители уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Детский омбудсмен сообщила, что в Москву за детьми приехала одна из мам и сопровождающий.





Львова-Белова поблагодарила Международный комитет Красного Креста и Госпогранкомитет Белоруссии за оказанную помощь в передаче детей. Она также напомнила, что в апреле в столице Катара Дохе были зафиксированы списки из 29 детей, которые сейчас проживают в России. Российская сторона работает над их воссоединением с близкими на Украине. Также ведется работа по 11 детям, проживающим на Украине, их ждут родственники в России.