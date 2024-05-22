Российские войска взяли село Клещеевка под Артемовском

Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Клещеевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.





В районе населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка в ДНР нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и 116-й бригады теробороны, сказано в сводке российского ведомства. Противник потерял более 365 военных, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, две гаубицы, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании.





Клещеевка расположена примерно в девяти километрах от Артемовска (украинское название — Бахмут). Вооруженные силы России взяли город под контроль 20 мая 2023 года.