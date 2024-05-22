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Российские войска взяли село Клещеевка под Артемовском
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Овладеть населенным пунктом удалось подразделениям Южной группировки войск undefined
Новости

Российские войска взяли село Клещеевка под Артемовском

Овладеть населенным пунктом удалось подразделениям Южной группировки войск

Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Клещеевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.


В районе населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка в ДНР нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и 116-й бригады теробороны, сказано в сводке российского ведомства. Противник потерял более 365 военных, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, две гаубицы, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании.


Клещеевка расположена примерно в девяти километрах от Артемовска (украинское название — Бахмут). Вооруженные силы России взяли город под контроль 20 мая 2023 года.

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ВС России установили контроль над поселком Белогоровка в ЛНР

Он находится в Северодонецком районе 20 мая 2024
Dailystorm - ВС России установили контроль над поселком Белогоровка в ЛНР
#клещеевка #сво #артемовск #бахмут
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