ЦИК сменил логотип выборов после жалобы на сходство с символикой штабов Навального

Центризбирком представил итоговый вариант логотипа единого дня голосования 2024 года. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что изображение доработано с учетом пожеланий и рекомендаций коллег из регионов.





Прежний проект логотипа Центральная избирательная комиссия представила 15 мая. Изображение, как и показанный сегодня итоговый вариант, выполнено в цветах российского флага. На старом логотипе был восклицательный знак, на новом его нет. Также на итоговом логотипе надпись «Единый день голосования» переместили вниз.





16 мая член совета депутатов московского муниципального округа Басманный Павел Иванов написал на своей странице во «ВКонтакте», что восклицательный знак в проекте логотипа единого дня голосования «до степени неразличимости» схож с символикой штабов оппозиционера Алексея Навального. Депутат подал запрос в ФСБ с просьбой проверить логотип выборов на экстремизм.