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Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны против Армении в 2020 году
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По словам премьера, вопрос Карабаха «давно закрыт», целью было «несуществование» Армении undefined
Новости

Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны против Армении в 2020 году

По словам премьера, вопрос Карабаха «давно закрыт», целью было «несуществование» Армении

Как минимум две страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2020 году участвовали в подготовке войны в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.


Две страны ОДКБ имитировали готовность помочь Еревану, но «та война была не о Нагорном Карабахе», те государства «давно закрыли» для себя этот вопрос. Война 2020 года была «о не оправдавшихся ожиданиях в вопросе Армении», целью было «несуществование» независимой республики, сказал Пашинян во время правительственного часа в парламенте. По словам премьера, после 2020 года было еще несколько попыток разрушить Армению, но они также оказались безуспешными.


Кроме Армении, в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Пашинян неоднократно критиковал союзников по блоку за неоказание помощи в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе. В феврале 2024 года Пашинян заявил о заморозке членства Армении в ОДКБ, в мае Ереван объявил о прекращении финансирования блока.

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Армения объявила, что прекращает финансирование ОДКБ

Ранее премьер Пашинян отметил, что страна может покинуть организацию 8 мая 2024
Dailystorm - Армения объявила, что прекращает финансирование ОДКБ
#пашинян #армения #азербайджан
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