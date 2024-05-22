Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны против Армении в 2020 году

Как минимум две страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2020 году участвовали в подготовке войны в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.





Две страны ОДКБ имитировали готовность помочь Еревану, но «та война была не о Нагорном Карабахе», те государства «давно закрыли» для себя этот вопрос. Война 2020 года была «о не оправдавшихся ожиданиях в вопросе Армении», целью было «несуществование» независимой республики, сказал Пашинян во время правительственного часа в парламенте. По словам премьера, после 2020 года было еще несколько попыток разрушить Армению, но они также оказались безуспешными.





Кроме Армении, в ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Пашинян неоднократно критиковал союзников по блоку за неоказание помощи в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе. В феврале 2024 года Пашинян заявил о заморозке членства Армении в ОДКБ, в мае Ереван объявил о прекращении финансирования блока.