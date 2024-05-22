Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг качества жизни

Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область стали лидерами рейтинга качества жизни в регионах России. Его результаты представила на заседании наблюдательного совета глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.





Она озвучила результаты рейтинга и на заседании набсовета агентства, которое прошло под председательством президента России Владимира Путина.





В первую двадцатку также вошли ХМАО, Татарстан, Чечня, Башкортостан, Севастополь, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий АО, Московская, Тульская, Сахалинская, Нижегородская, Белгородская, Челябинская, Самарская, Воронежская, Калининградская и Свердловская области.





Чупшева отметила, что в 2023 году свои результаты улучшили сразу 48 российских регионов.





В 2020 году инициативу АСИ о разработке нового рейтинга регионов по созданию качественной среды для жизни россиян одобрил Владимир Путин. Рейтинг был разработан для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и тем местом, где они живут.