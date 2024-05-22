Пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская сообщила об уходе с должности

Пресс-секретарь бывшего министра обороны Сергея Шойгу Россияна Марковская сообщила, что уходит с поста. Она занимала эту должность с ноября 2017 года. Свое увольнение она объяснила переходом на другую должность.





Марковская написала в Instagram*, что «почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31» и она будет вспоминать это время с гордостью. Страница Марковской на сайте Минобороны пока доступна.





Россияне Марковской 33 года. До того как стать пресс-секретарем министра обороны, она была корреспондентом ГТРК «Владивосток», телеканалов «Звезда» и РЕН ТВ. Государственный советник Российской Федерации 2-го класса.





Сергей Шойгу был министром обороны с 2012 года. 12 мая 2024 года президент Владимир Путин назначил Шойгу секретарем Совета безопасности, военное ведомство вместо него возглавил бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.





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