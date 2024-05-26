Мечта Грузии — к 2030 году объединиться с Абхазией и Южной Осетией и с ними в составе присоединиться к Евросоюзу, написал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на своей странице в X (бывшем Twitter), поздравляя сограждан с Днем независимости.





Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил ТАСС, что желание Тбилиси — «никакая не новость», однако задача Абхазии — развитие и укрепление своей государственности. По словам Шамбы, «они 30 лет хотят нас вернуть, еще 300 будут хотеть, понятное дело, кого это удивляет».





Абхазия и Южная Осетия входили в состав Грузинской ССР. После распада Советского Союза они объявили о независимости, что спровоцировало вооруженные конфликты с Грузией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала бомбить столицу самопровозглашенной республики Цхинвал. Россия начала военную операцию по принуждению к миру. Боевые действия продолжались пять дней. Тогда же, в августе 2008-го, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Грузия назвала это «оккупацией». Помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.