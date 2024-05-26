Оппозиция на митинге в Ереване предложила архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьера Армении

Армянское оппозиционное движение «Тавуш во имя Родины» на митинге в Ереване выдвинуло кандидатуру предстоятеля Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна на пост премьер-министра, сообщает агентство NEWS.am.





Поводом для митинга стало решение о делимитации границ с Азербайджаном, которое стороны приняли в конце апреля. Согласно договоренностям, Ереван должен отдать Баку села Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы Тавушкой области. Они были в составе Азербайджанской ССР, но с 1990-х годов перешли под контроль Армении. В мае 2024 года Азербайджан восстановил контроль над этими населенными пунктами.





На сегодняшней акции протеста Галстанян заявил, что хочет встретиться с премьером Армении Николом Пашиняном. После этого митингующие пошли к правительственным дачам в Ереване. Замглавы аппарата правительства Тарон Чахоян уточнил, что премьер находится в зоне наводнения на севере страны.





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