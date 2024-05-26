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Spiegel: Страны Прибалтики и Польша пригрозили ввести войска на Украину в случае прорыва ВС РФ
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Союзники предупредили Германию о последствиях недостаточной помощи Украине undefined
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Spiegel: Страны Прибалтики и Польша пригрозили ввести войска на Украину в случае прорыва ВС РФ

Союзники предупредили Германию о последствиях недостаточной помощи Украине

Депутаты стран Прибалтики на прошлой неделе предупредили представителей Германии на конференции по безопасности в Таллине, что если Российская армия добьется стратегического прорыва на востоке Украины, то прибалтийским государствам и Польше придется самим ввести военные силы в зону конфликта. Об этом пишет Der Spiegel.


Парламентарии предупредили ФРГ «о последствиях немецкой политики»: если Вооруженные силы России прорвут украинские позиции из-за того, что Запад недостаточно помогает Киеву, то ситуация может значительно ухудшиться. В таком случае страны Прибалтики и Польша «не станут ждать, пока российские войска дойдут до их границ», и сами отправят своих военных на Украину, утверждает журнал. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц «справедливо опасаются» такого развития событий, ведь это сделает НАТО стороной конфликта, отмечает издание.


О возможной отправке западных войск на Украину неоднократно говорил с конца февраля и президент Франции Эммануэль Макрон. Многие союзники Парижа публично выступили против этой идеи. 2 мая французский лидер уточнил, что западные войска могут войти на Украину в случае прорыва российских войск и соответствующей просьбы Киева. Макрон также сказал, что многие европейские страны теперь разделяют позицию Парижа по этому вопросу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ неизбежен.

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#прибалтика #рф #украина #нато #польша
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