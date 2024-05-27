Губернатор Кубани сообщил об атаке украинских беспилотников на Геленджик

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили украинские беспилотники в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В селе Криница обломки одного из БПЛА повредили недостроенное здание, в хуторе Джанхот дрон упал на деревья, пожар потушен, написал глава региона в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.





Всего за ночь силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников в небе над четырьмя российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ: четыре — в Краснодарском крае, шесть — в Орловской области, по одному — в Брянской и Белгородской областях.





В Орловской области в городе Ливны начался пожар на топливно-заправочной станции в результате падения БПЛА. Пострадала часть фасада административного здания, для устранения последствий прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. Когда они работали на станции, упал еще один дрон. Погиб водитель пожарной части, еще три сотрудника служб пострадали, заявил губернатор Андрей Клычков.