Губернатор Кубани сообщил об атаке украинских беспилотников на Геленджик

Средства противовоздушной обороны минувшей ночью сбили украинские беспилотники в Геленджике, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В селе Криница обломки одного из БПЛА повредили недостроенное здание, в хуторе Джанхот дрон упал на деревья, пожар потушен, написал глава региона в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.
Всего за ночь силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников в небе над четырьмя российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ: четыре — в Краснодарском крае, шесть — в Орловской области, по одному — в Брянской и Белгородской областях.
В Орловской области в городе Ливны начался пожар на топливно-заправочной станции в результате падения БПЛА. Пострадала часть фасада административного здания, для устранения последствий прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. Когда они работали на станции, упал еще один дрон. Погиб водитель пожарной части, еще три сотрудника служб пострадали, заявил губернатор Андрей Клычков.
Кроме того, в правительстве Оренбургской области подтвердили РИА Новости, что 26 мая под Орском упал беспилотник. Ранее об инциденте написало издание «Урал56». Гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было. Это первое сообщение властей региона о падении БПЛА. От Орска до границы с Украиной более 1500 километров.