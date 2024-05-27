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В Ереване задержали 240 протестующих против Пашиняна
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Среди задержанных — депутат от оппозиции undefined
Новости

В Ереване задержали 240 протестующих против Пашиняна

Среди задержанных — депутат от оппозиции

Полиция Армении задержала 240 участников акции неповиновения в Ереване, сообщили «Sputnik Армения» в МВД республики. Сейчас все улицы города открыты, уточнили ТАСС в ведомстве. Протестующие требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за передачи Азербайджану четырех сел в рамках делимитации границ. Сам глава правительства сейчас находится в зоне наводнения на севере Армении.


Среди задержанных — депутат парламента от оппозиционной фракции «Ашот Симонян», который своей машиной перекрывал одну из улиц в центре Еревана. Позже политика отпустили. Согласно армянскому законодательству, члены парламента пользуются депутатским иммунитетом, они не могут быть задержаны без голосования законодательного органа.


Протестующие перекрывали улицы Еревана не только автомобилями, но и скамейками, мусорными баками и электросамокатами. Полицейские применяли силу при задержании. Кроме того, перекрыто несколько дорог: Ереван — Аштарак, Ереван — Армавир, Ереван — Гюмри.

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Акции протеста устроило оппозиционное движение «Тавуш во имя Родины». Накануне, 26 мая, протестующие в Ереване выдвинули кандидатуру предстоятеля Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьер-министра республики. Священнослужителя по его просьбе освободили от церковного и административного служения, но сохранили за ним сан епископа.

Оппозиция на митинге в Ереване предложила архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьера Армении

Участники акции направились к правительственной даче, но сам Никол Пашинян находится в зоне наводнения на севере страны 26 мая 2024
Dailystorm - Оппозиция на митинге в Ереване предложила архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьера Армении
#пашинян #армения #ереван
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