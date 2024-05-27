В Ереване задержали 240 протестующих против Пашиняна

Полиция Армении задержала 240 участников акции неповиновения в Ереване, сообщили «Sputnik Армения» в МВД республики. Сейчас все улицы города открыты, уточнили ТАСС в ведомстве. Протестующие требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна из-за передачи Азербайджану четырех сел в рамках делимитации границ. Сам глава правительства сейчас находится в зоне наводнения на севере Армении.





Среди задержанных — депутат парламента от оппозиционной фракции «Ашот Симонян», который своей машиной перекрывал одну из улиц в центре Еревана. Позже политика отпустили. Согласно армянскому законодательству, члены парламента пользуются депутатским иммунитетом, они не могут быть задержаны без голосования законодательного органа.





Протестующие перекрывали улицы Еревана не только автомобилями, но и скамейками, мусорными баками и электросамокатами. Полицейские применяли силу при задержании. Кроме того, перекрыто несколько дорог: Ереван — Аштарак, Ереван — Армавир, Ереван — Гюмри.