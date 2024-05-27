МИД и Минюст доложили Путину, что «Талибан» можно исключить из списка террористов

Министерство иностранных дел и Министерство юстиции РФ доложили президенту Владимиру Путину, что террористическое движение «Талибан»* можно исключить из списка запрещенных организаций. Об этом ТАСС сообщил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Талибы находятся в списке террористов с 2003 года.





По словам дипломата, исключение талибов из перечня обязательно перед признанием их правительства. Признание этого движения стало гораздо реальнее, чем в момент его прихода к власти в Афганистане в 2021 году, «но есть еще отдельные моменты, которые предстоит преодолеть», сказал Кабулов.





Представитель МИД также заявил, что Москва пригласила представителей «Талибана» на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Перспективных сфер сотрудничества много — в частности, талибы заинтересованы в закупке в России нефтепродуктов и других товаров повышенного спроса, уточнил директор второго департамента Азии МИД. Афганская делегация уже участвовала в ПМЭФ в 2022 году.