Суд отказался выпустить из СИЗО генерала Ивана Попова по просьбе следствия

Попов находится в СИЗО с 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет более 130 миллионов рублей.





В июле 2023 года член комитета Госдумы по обороне, экс-командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал обращение генерал-майора Ивана Попова к своим бойцам. Попов заявил, что его отстранили от службы, после того как он рассказал руководству Минобороны о проблемах в зоне СВО.