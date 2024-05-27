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Российские войска взяли два села в Харьковской области и ДНР
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Овладеть населенными пунктами удалось подразделениям группировок «Запад» и «Центр» undefined
Новости

Российские войска взяли два села в Харьковской области и ДНР

Овладеть населенными пунктами удалось подразделениям группировок «Запад» и «Центр»

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Ивановка в Харьковской области, силы группировки «Центр» овладели селом Нетайлово в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.


В Харьковской области несколько сел под названием Ивановка. Одно из них расположено на востоке Купянского района, к югу от села Кисловка. О взятии этого населенного пункта Минобороны сообщило 8 мая.


Нетайлово расположено к западу от города Авдеевка, который перешел под контроль Российской армии в конце февраля. Власти ДНР неоднократно заявляли, что из Нетайлово велись обстрелы Донецка и его окрестностей.

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Российские войска взяли село Берестовое в Харьковской области

Овладеть населенным пунктом удалось подразделениям группировки «Запад» 26 мая 2024
Dailystorm - Российские войска взяли село Берестовое в Харьковской области
#сво #днр #харьковская область
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