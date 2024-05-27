Российские войска взяли два села в Харьковской области и ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Ивановка в Харьковской области, силы группировки «Центр» овладели селом Нетайлово в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России.





В Харьковской области несколько сел под названием Ивановка. Одно из них расположено на востоке Купянского района, к югу от села Кисловка. О взятии этого населенного пункта Минобороны сообщило 8 мая.





Нетайлово расположено к западу от города Авдеевка, который перешел под контроль Российской армии в конце февраля. Власти ДНР неоднократно заявляли, что из Нетайлово велись обстрелы Донецка и его окрестностей.