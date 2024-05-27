Лавров объяснил идею исключить «Талибан» из списка террористов

Инициатива об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций связана с тем, что талибы являются реальной властью в Афганистане, эта страна «небезразлична» России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Афганистан «небезразличен» и союзникам России, прежде всего в Центральной Азии, поэтому эта инициатива «отражает осознание реальности», сказал глава МИД журналистам. Лавров также отметил, что Совбез ООН не признал «Талибан» террористической организацией, в этом списке есть несколько «конкретных персонажей».
Ранее директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил, что внешнеполитическое ведомство и Министерство юстиции доложили президенту Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций.
«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года (движение уже руководило страной в 1996-2001 годах), президент Ашраф Гани покинул страну. В марте 2022-го Россия аккредитовала первого дипломата от правительства талибов. В январе 2024-го министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что афганское руководство для признания его Россией должно выполнить следующие обещания: создать инклюзивное правительство (то есть с разными политическими силами, а не только талибами) и решить вопрос с Фронтом национального сопротивления, который действует на севере Афганистана.
*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.