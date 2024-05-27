Лавров объяснил идею исключить «Талибан» из списка террористов

Инициатива об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций связана с тем, что талибы являются реальной властью в Афганистане, эта страна «небезразлична» России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.





Афганистан «небезразличен» и союзникам России, прежде всего в Центральной Азии, поэтому эта инициатива «отражает осознание реальности», сказал глава МИД журналистам. Лавров также отметил, что Совбез ООН не признал «Талибан» террористической организацией, в этом списке есть несколько «конкретных персонажей».