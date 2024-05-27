В КПРФ попросили Бастрыкина проверить комика Александра Ревву из-за богохульных шуток и пошлых миниатюр

Коммунисты пожаловались в Следственный комитет на артиста Александра Ревву за богохульные шутки и пошлое выступление на канале НТВ в шоу «Звезды». Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова написала запрос председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить комика на предмет оскорбления чувств верующих. Документ есть в распоряжении Daily Storm.
«Общественность возмутила циничная, аморальная шутка артиста, в которой при обращении к одному из жюри передачи он использовал фразу «Матерь Божья в хлеву рожала». Сказанной фразе предшествовало высмеивание внешности Артемия Лебедева (еще одного члена жюри), была продемонстрирована пошлая миниатюра с элементами сексуального характера. Выпуск вышел на одном из самых рейтинговых каналов страны в канун православного праздника Пасхи», — говорится в письме.
Депутат КПРФ подчеркнула, что сохранение и защита христианских ценностей — одно из ключевых направлений внутренней политики России. По словам Филатовой, сфера массовой культуры и СМИ обязаны развивать духовный потенциал народа, сплачивать его и укреплять духовные ценности в условиях «цивилизационного кризиса».
«Выступление Александра Реввы 5 мая является одним из многих других — не менее вульгарных, аморальных, демонстрирующих хамское и пренебрежительное отношение к соблюдению правил этики и морали, пропагандирующих чуждые россиянам культурные ценности», — утверждается в обращении Филатовой.
Коммунистка надеется, что при наличии оснований Следственный комитет применит к бывшему кавээнщику соответствующие меры за оскорбление религиозных чувств россиян.