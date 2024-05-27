Власти Башкирии высказались по поводу возможного запрета никабов. В республике призвали провести по этому вопросу консультации с представителями мусульманского духовенства и экспертами. 21 мая глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил запретить женщинам в России носить никабы, полностью закрывающие лицо, кроме глаз.





Председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Республики Башкортостан Азат Фаттахов в беседе с Daily Storm напомнил: «В соответствии со статьей 14 Конституции РФ Российская Федерация — светское государство, религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».





«Исходя из данного принципа, согласно пункту 2 статьи 4 Федерального закона от 26.09.1997 года №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», Федеральному закону «О свободе совести и религиозных объединениях», государственные органы не вмешиваются в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит» федеральному законодательству», — добавил он.





Также из этого закона следует, что право на свободу вероисповедания «может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства».





В Башкирии «ношение религиозной одежды в общественных местах не имеет массового характера, не вызывает социальных проблем и напряженности», отметил глава Совета по государственно-конфессиональным отношениям. Он также заявил, что в многоконфессиональной республике «для верующих всех вероисповеданий созданы необходимые условия по реализации права на свободу вероисповедания, предусмотренного статьей 28 Конституции РФ [статья о праве на свободу вероисповедания]».





«На основании изложенного полагаем, что обсуждение вопросов, касающихся возможности законодательного запрета ношения <...> никаба, требует предварительных консультаций с представителями мусульманского духовенства и научно-экспертного сообщества с учетом норм действующего законодательства РФ», — заключил Фаттахов.