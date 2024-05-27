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В Буркина-Фасо прошел гала-вечер бокса между российскими и африканскими спортсменами
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Боксеры из РФ победили в двух поединках из четырех undefined
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В Буркина-Фасо прошел гала-вечер бокса между российскими и африканскими спортсменами

Боксеры из РФ победили в двух поединках из четырех

В столице Буркина-Фасо Уагадугу в минувшие выходные прошел гала-вечер бокса между российскими и африканскими спортсменами. Мероприятие состоялось в целях укрепления сотрудничества между двумя странами.


Российские спортсмены победили в двух поединках из четырех: Супхан Гурбанов победил Сану Умара, а Шахобжон Шукуров одержал верх над Баду Инуссой. Семен Багдасарян проиграл Сану К. Раймонду, а Магомед-Салам Рабаданов проиграл Хамеду Бассолету.


«Мы впервые вышли на африканский полигон бокса — а это та территория, откуда вышли все легенды бокса. Я рад результатам наших боксеров», — заявил глава боксерского клуба «Арсенал» Святослав Шталь.

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«Самое важное, что это мероприятие — важный шаг в укреплении отношений между нашими двумя странами, президентов которых объединяют обоюдное чувство симпатии и готовность развивать дружбу двух стран на благо двух стран и всего континента», — отметил промоутер Игорь Молотов.


Организаторами турнира выступили Африканская инициатива и Федерация бокса Буркина-Фасо при поддержке Федерации бокса России.

#боксер #африка #бокс
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