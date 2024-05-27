В Буркина-Фасо прошел гала-вечер бокса между российскими и африканскими спортсменами

В столице Буркина-Фасо Уагадугу в минувшие выходные прошел гала-вечер бокса между российскими и африканскими спортсменами. Мероприятие состоялось в целях укрепления сотрудничества между двумя странами.





Российские спортсмены победили в двух поединках из четырех: Супхан Гурбанов победил Сану Умара, а Шахобжон Шукуров одержал верх над Баду Инуссой. Семен Багдасарян проиграл Сану К. Раймонду, а Магомед-Салам Рабаданов проиграл Хамеду Бассолету.





«Мы впервые вышли на африканский полигон бокса — а это та территория, откуда вышли все легенды бокса. Я рад результатам наших боксеров», — заявил глава боксерского клуба «Арсенал» Святослав Шталь.