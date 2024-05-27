Times: Полковник из охраны Зеленского предлагал сдаться в случае входа Российской армии в Киев

Полковник Управления государственной охраны (УГО) Украины Андрей Гук, арестованный по делу о подготовке покушения на президента страны Владимира Зеленского, в первые дни конфликта с Россией призвал подчиненных сложить оружие, если российские войска войдут в Киев, сообщает газета The Times со ссылкой на неназванного офицера украинской контрразведки.





Гук собрал сотрудников и сказал им, что они не военные, у них нет «конкретной задачи защищать Украину». Офицер также заявил, что ему недостаточно платят, чтобы «организовывать Брестскую крепость». Коллеги проигнорировали предложение полковника, пишет издание. Многие сочли слова офицера эмоциональной реакцией на начало боевых действий.





Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании Гука и еще одного офицера УГО, полковника Александра Деркача, в начале мая. По версии спецслужбы, офицеры готовили покушение на Зеленского по указанию российской ФСБ. Кроме президента, целями покушения были глава СБУ Василий Малюк, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и другие представители руководства страны.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию Службы безопасности Украины вряд ли можно воспринимать как правдивую.