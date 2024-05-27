Санду предоставила гражданство Молдавии некоторым участникам «Би-2»

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства страны бас-гитаристу группы «Би-2» Максиму Андрющенко, менеджеру коллектива Алексею Левченко и членам их семей. Паспорт также получила Александра Овчаренко, еще одна представительница менеджмента группы.





Глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел написал в своем Telegram-канале, что республика «открыта и гостеприимна для людей, которые выбирают мир, способствуют дружбе и уважению между народами».





О том, что некоторые участники «Би-2» и их родственники подали заявления на получение молдавского гражданства, в администрации президента страны сообщили в конце апреля.





В январе музыкантов задержали после концерта на Пхукете, так как у них не было разрешения на работу. Таиландский суд оштрафовал каждого из задержанных участников «Би-2» на 3000 батов (примерно 84 доллара). Трех участников группы, у которых есть только российское гражданство, должны были депортировать на родину. В итоге всех депортировали из Таиланда в Израиль. В иммиграционной полиции Таиланда заявили, что «те, кто разыскивается по политическим или другим причинам, не будут отправлены обратно в Россию».





У четырех участников «Би-2», в том числе вокалиста Левы Би-2 (Егор Бортник, признан иноагентом) и гитариста Шуры Би-2 (Александра Умана), есть гражданство Израиля, у одного — США, еще у одного — Австралии. Российских паспортов у Левы и Шуры нет.