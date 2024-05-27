Главком ВСУ Сырский утвердил пребывание французских военных инструкторов на Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал документы, позволяющие первым французским военным инструкторам посетить армейские учебные центры на Украине, ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.





Генерал опубликовал пост после онлайн-встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. В переговорах также участвовал глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Сырский приветствовал инициативу Парижа об отправке своих инструкторов на Украину и выразил уверенность, что «решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту». Главком ВСУ также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку Украины.





Макрон с конца февраля говорит о возможности отправки западных войск на Украину. Многие союзники Парижа публично выступили против этой идеи. 2 мая французский лидер уточнил, что западные войска могут войти на Украину в случае прорыва российских войск и соответствующей просьбы Киева. Макрон также сказал, что многие европейские страны теперь разделяют позицию Парижа по этому вопросу.





В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но никогда не будет против помощи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ неизбежен.