На СВО погиб житель Челябинской области, расстрелявший четверых напавших на его семью

Житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, в 2016 году расстрелявший четырех человек, напавших на его семью, погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом изданию «74.ru» сообщил бывший адвокат мужчины Алексей Пешков.





Григорьев отправился в зону конфликта по частичной мобилизации, объявленной в сентябре 2022 года. В конце октября 2022-го он начал проходить курс подготовки, с начала 2023-го был на Украине. Мужчина служил оператором беспилотника — сам был заряжающим, работал в паре с наводчиком.





За время службы Григорьев получил несколько наград: Орден Мужества и Георгиевский крест, медали Суворова и Жукова. Последнюю награду, медаль «За Отвагу», ему вручили 9 мая 2024 года. Спустя четыре дня он погиб. По словам бывшего адвоката, Григорьев вместе с водителем и оператором подъезжал на «уазике» к передовой, машину атаковал украинский дрон. Шансов ни у кого не было, потому что было прямое попадание и в самой машине находился боезаряд, сказал Пешков.





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