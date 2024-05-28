Суд приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» в Кузбассе к четырем годам колонии

Суд в Кемеровской области приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова к четырем годам колонии с лишением права занимать административные должности.





Лобанов проведет срок наказания в колонии общего режима. Отмечается, что он был одним из первых, кого правоохранители задержали вскоре после ЧП. При этом в срок зачли его нахождение в СИЗО.





25 ноября 2021 года в результате взрыва метана и последующего пожара в шахте погиб 51 человек, пострадали 63. После трагедии также были задержаны директор шахты Сергей Махраков и совладелец холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев.





Несколько кузбасских шахтеров позднее рассказали, что в первые 1,5 часа экстренных служб не было на месте происшествия. Также горняки сообщили, что руководство шахты занижало реальный уровень опасных газов на объекте. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.