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Суд приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» в Кузбассе к четырем годам колонии
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В срок зачли его нахождение в СИЗО undefined
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Суд приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» в Кузбассе к четырем годам колонии

В срок зачли его нахождение в СИЗО

Суд в Кемеровской области приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова к четырем годам колонии с лишением права занимать административные должности. 


Лобанов проведет срок наказания в колонии общего режима. Отмечается, что он был одним из первых, кого правоохранители задержали вскоре после ЧП. При этом в срок зачли его нахождение в СИЗО.


25 ноября 2021 года в результате взрыва метана и последующего пожара в шахте погиб 51 человек, пострадали 63. После трагедии также были задержаны директор шахты Сергей Махраков и совладелец холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев.


Несколько кузбасских шахтеров позднее рассказали, что в первые 1,5 часа экстренных служб не было на месте происшествия. Также горняки сообщили, что руководство шахты занижало реальный уровень опасных газов на объекте. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.

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