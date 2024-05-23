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СКР подтвердил задержание офицера департамента госзаказа Минобороны Вертелецкого
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Чиновник принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы, ущерб составил более 70 миллионов рублей undefined
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СКР подтвердил задержание офицера департамента госзаказа Минобороны Вертелецкого

Чиновник принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы, ущерб составил более 70 миллионов рублей

Начальника управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ранее о задержании офицера написали СМИ.


По версии следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту. В результате его действий государству причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей, рассказала представитель СКР. Суд арестовал обвиняемого.


Вертелецкий — пятый представитель Минобороны, арестованный за последний месяц. С конца апреля под стражу отправлены замминистра обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, бывший командующий 58-й общевойсковой армией Иван Попов и замначальника Генштаба, начальник Главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин. Иванова, Кузнецова и Шамарина обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, Попова — в мошенничестве.

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#коррупция #минобороны рф #гособоронзаказ
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