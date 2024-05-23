Задержан сотрудник департамента госзаказа Минобороны Владимир Вертелецкий

Начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого задержали по подозрению в получении взятки, сообщают «Известия» и RT со ссылкой на источники.





По информации «Известий», следствие считает, что Вертелецкий в качестве взятки получил дом и автомобиль. РБК пишет, что чиновника задержали 21 мая, но называет другое преступление — мошенничество. Позже Следственный комитет сообщил, что Вертелецкого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, он принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту. Государству нанесен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей. Чиновника арестовали.





За последний месяц арестованы четверо высокопоставленных военных. С конца апреля под стражу отправлены замминистра обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, бывший командующий 58-й общевойсковой армией Иван Попов и замначальника Генштаба, начальник Главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин. Иванова, Кузнецова и Шамарина обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, Попова — в мошенничестве.