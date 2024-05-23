Глава Крыма рассказал, как террорист подорвался при попытке заложить взрывчатку на железной дороге

В Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве при попытке заложить его на железной дороге, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». Он не уточнил, когда это произошло.





По словам политика, в Крыму задержаны все группы, готовившие теракты. Все случаи расследованы, сказал глава региона. Аксенов предупредил, что всех, кто угрожает безопасности крымчан и других граждан России, ждет «или тюрьма, или смерть».





Глава Крыма также рассказал, что за последний год на него четыре раза пытались совершить покушение. Все попытки раскрыты, подозреваемые задержаны.