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Глава Крыма рассказал, как террорист подорвался при попытке заложить взрывчатку на железной дороге
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По словам Сергея Аксенова, инцидент произошел в Кировском районе undefined
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Глава Крыма рассказал, как террорист подорвался при попытке заложить взрывчатку на железной дороге

По словам Сергея Аксенова, инцидент произошел в Кировском районе

В Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве при попытке заложить его на железной дороге, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». Он не уточнил, когда это произошло.


По словам политика, в Крыму задержаны все группы, готовившие теракты. Все случаи расследованы, сказал глава региона. Аксенов предупредил, что всех, кто угрожает безопасности крымчан и других граждан России, ждет «или тюрьма, или смерть».


Глава Крыма также рассказал, что за последний год на него четыре раза пытались совершить покушение. Все попытки раскрыты, подозреваемые задержаны.

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Аксенов сообщил о задержании всех диверсантов, совершавших теракты в Крыму

Глава республики заверил, что «в Крыму ничего кроме тюрьмы или смерти диверсантов не ждет» 28 января 2024
Dailystorm - Аксенов сообщил о задержании всех диверсантов, совершавших теракты в Крыму
#сергей аксенов #крым #теракт
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