Машина жены за 17 миллионов и квартира на месте воинской части: как жил арестованный генерал Шамарин

Генерал Вадим Шамарин, арестованный по делу о получении взятки в особо крупном размере, прописан в квартире в микрорайоне «Кузнечики» в Подольске, где ранее размещалась воинская часть. О том, что дом Шамарина находится на улице Академика Доллежаля, ранее писал канал Shot. Сосед генерала сказал Daily Storm, что никогда не видел его, и предположил, что жилье сдается.





«В одном доме с ним прописаны, но не видел никогда. Вообще, наш микрорайон полностью военный. Их [военных] здесь много живет. У нас 17-этажный дом. Он обычный. Панельный. Об элитных домах здесь не слышал. На месте этой застройки раньше воинская часть была. «Кузнечики» ее называли. И туда расселяли военных, которые на пенсию уходили. Домам здесь порядка 10 лет. Микрорайон и сейчас так называют — «Кузнечики», — рассказал местный житель.





Он пояснил, что в настоящее время в доме живут не только военные, но и гражданские, купившие себе здесь квартиры. «Но я своих соседей-то не знаю. Уж не говоря о том, что здесь какой-то Шамарин живет. Причем военные часто получают квартиру и сдают ее, а сами переселяются. Может быть, генерал и не жил там никогда!» — добавил собеседник.





Мужчина также сообщил, что в микрорайоне живут мигранты из Средней Азии: «Их в нормальном количестве. Они снимают жилье. Но все равно микрорайон довольно-таки комфортный. Он больше похож на московские «спальники», чем на подольские. Нам нравится здесь жить. Тихо вроде», — признался сосед генерала.





Ранее СМИ писали, что в служебной квартире Шамарина в Москве были проведены обыски. По словам соседей, следователи прибыли в семь утра к дому на улице Полины Осипенко. Сначала дверь никто не открыл. Лишь после угрозы взлома замков супруга Елизавета впустила правоохранителей. 10 сотрудников работали более пяти часов, изъяв у жены и детей мобильные телефоны и ноутбуки, пишет «МК».





Согласно данным деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости, у семьи Шамарина доход с 2011-й по 2018 год не превышал 3,1 миллиона рублей. В автопарке за этот же период была одна машина — Toyota RAV4, оформленная на супругу генерала. Также у Шамарина всегда числилась в собственности квартира площадью 37,3 квадратных метра. В 2013-м госслужащий с ребенком приватизировали квартиру на 82,6 «квадрата», которая до этого в течение года была у них в пользовании.





Кроме того, в автопарке семьи Шамарина был Mercedes GLE 2021 года выпуска. Супруга генерала могла приобрести эту машину в ноябре 2022-го, следует из данных сервисов проверки авто. Объявления о продаже Mercedes выкладывали три раза на «Авито». В 2021 году машина стоила 9,5 миллиона рублей, но после ввода западных санкций цена на нее подскочила до 20 миллионов. Окончательная сумма, за которую могла приобрести авто супруга Шамарина, вероятно, составляет 17,6 миллиона рублей. Судя по всему, владелец Mercedes вел себя на дорогах очень аккуратно. За полтора года — ни одного штрафа.





Об аресте генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, занимавшего должности начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ и заместителя начальника Генштаба, стало известно 23 мая. В 235-м гарнизонном военном суде сообщили, что Шамарин взят под стражу на два месяца. Решение принято в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере. Теперь генералу грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в стократном размере от суммы взятки. Следствие уже наложило обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Шамарина.





Ранее, в конце апреля, под стражу был взят замглавы Минобороны Тимур Иванов — за взятку в особо крупном размере. Также в середине мая был арестован начальник Главного управления кадров ведомства Юрий Кузнецов — снова за взяточничество в особо крупном размере.





Еще одного генерала, Ивана Попова, арестовали 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его защита заявила о невиновности бывшего командующего 58-й армии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о делах против высокопоставленных сотрудников Минобороны, отметил: борьба с коррупцией в стране ведется планомерно.