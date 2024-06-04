Старшие по подъездам против безопасности: случай в Белгороде не единственный?

В соцсетях 4 мая завирусились кадры, на которых старшая по дому в Белгороде не пустила толпу ребят в подъезд во время обстрелов со стороны ВСУ. Однако этот случай может быть не единичным. Daily Storm узнал у горожан, как обстоят дела с укрытиями в подъездах.





Виктория, проживающая в 17-м доме на улице Шаландина, рассказала Daily Storm, что слышала о похожей ситуации от своего ребенка. Управдом не пустила ребят, гулявших на детской площадке, в подъезд, когда начала звучать сирена.





«У нас тоже был случай, когда выгнала старшая по подъезду детей при обстреле. Но у нас нет камер, поэтому доказать нам это сложно, это со слов детей и жителей, которые находились в тот момент на балконах. Мы обращались к участковому, он приезжал и проводил беседу, но ей все равно: такого не было и все», — рассказала Виктория.





При этом житель соседнего подъезда говорит, что никаких проблем с доступом к укрытию у него не возникало. По его словам, белгородцы всегда стараются помогать друг другу и держать двери подъездов открытыми.





«У нас подъезд не закрывают. Там лежит кирпичик и есть табличка-напоминание, что друг друга нужно беречь, чтобы двери не закрывали», — отметил мужчина по имени Виктор.





Жительница дома, попросившая представить ее в материале как Анну, рассказала, что в ее подъезд наведывались хулиганы. Она проживает по адресу Шаландина, 19. По ее словам, из-за таких вандалов многое жители выступают против открытия дверей подъезда.





«У нас в подъезде дверь открыта в основном. Но из-за этого ночью выдирают кнопки из лифта. Когда она открыта и подставлен кирпич, в принципе, никто не пытается специально закрыть ее. Хотя есть недовольные. Жильцы говорили о том, что нужно двери закрывать все-таки», — поделилась Анна.





Кадры, разлетевшиеся по соцсетям 3 июня, были сняты у 15-го дома на улице Шаландина. Daily Storm удалось связаться с соседкой старшей по дому. Женщина рассказала, что такой случай — не единичный, та и до этого протестовала против входа детей из других домов в ее подъезд.





«Это точно уже не первый случай. Война войной, а она отстаивает чистоту в подъезде. Она всегда конфликтовала с людьми, всегда ругалась на детей. Прогоняет даже ребят из соседнего двора», — рассказала соседка «прославившейся» женщины.





По ее словам, управдом всегда была скандальной персоной. О ее тяжелом характере знают и участковый, и в РЭУ. Она даже писала заявление на своих соседей, с которыми не смогла поладить.





Сама женщина на видео для СМИ заявила, что дверь не открывалась, поэтому она отправила детей в другой подъезд, чтобы спасти их от обстрела. Ее слова подтвердила свидетель, которая находилась в момент происшествия около управдома. Но, по словам соседки, вторая персона на видео — подружка управляющей по дому, которая всегда поддерживает ее.





«Вторая бабушка на видео — ее подружка, она поддерживает ее, конечно. Но они обе знают, что в данный момент они лгут. Никакую дверь не заклинило. Почему все, кто до этого заходил, зашли, а дети стоят и ждут? Тут доля секунды все может решить», — рассказала соседка.





Полиция заинтересовалась данным инцидентом и начала проверку.





Власти Белгородской области ранее уже заявляли, что всем жителям региона доступен вход в любой подъезд во время угрозы обстрела. Двери в многоквартирные дома автоматически открываются при звуке сирен. Действительно ли дверь в подъезде дома по адресу Шаландина, 15 заклинило — неизвестно. Власти Белгорода также обещали разобраться в ситуации.