Крым без стенда, а ЛНР поразила изобилием: как новые и приграничные регионы представлены на ПМЭФ

Крым, Запорожье и Херсонщина — с делегатами, но без стендов





Запорожская и Херсонская область в прошлом году были представлены стендами на ПМЭФ, но на сей раз решили обойтись без такой имиджевой составляющей. А вот про стенд Республики Крым СМИ последний раз писали в 2022 году.





Пресс-секретарь минэка Крыма заявила Daily Storm, что стенд действительно отсутствует: «Руководством было принято такое решение. <...> Ничего сверхъестественного. Возможно, дело в логистике, но точную причину я назвать не могу. Не моя компетенция, и за главу Крыма говорить не могу. Я понимаю вопрос насчет стендов. Потому что это имиджевое мероприятие. Но вот было принято решение».





Получить оперативный комментарий от главы региона Сергея Аксенова Daily Storm не удалось. Меж тем сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что отсутствие стенда на ПМЭФ-2024 «некритично». «От Крыма там представители есть, и их много. В частности, председатель Госсовета присутствует. Насчет стенда я не интересовался. Но думаю, что это связано с логистикой. Сейчас сложно добираться до Петербурга. А может, есть и другая причина отсутствия стенда. В ЛНР и ДНР они представлены, но они на 500 километров ближе», — сказал Daily Storm Цеков.





«Стенды сами по себе дело хорошее. Но и без них можно много чего решить и добиться. В конце концов, в интернете легко найти все, что касается экономического развития Крыма. Поэтому, думаю, отсутствие стенда абсолютно некритично». Сенатор также подчеркнул, что сейчас «интерес к Крыму сохраняется и повышается», поэтому в рамках ПМЭФ делегации республики удастся заключить контракты на запланированную сумму более 39,5 миллиарда рублей.