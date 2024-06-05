Крым без стенда, а ЛНР поразила изобилием: как новые и приграничные регионы представлены на ПМЭФ

Участниками Петербургского международного экономического форума стали в том числе и делегации новых и приграничных российских регионов. Все они планируют заключить контракты на мероприятии на круглую сумму. Крымчане, в частности, по словам главы региона Сергея Аксенова, рассчитывают на сумму соглашений более 39,5 миллиарда рублей. В первый день работы ПМЭФ корреспондент Daily Storm заметил, что на форуме нет стенда Крыма, Запорожской и Херсонской областей. Зато его представили обстреливаемая ВСУ Белгородская область, а также Луганская и Донецкая народные республики.
Белгородская область угощает участников ПМЭФ сладостями
Стенд региона выполнен в лаконичном стиле с футуристичными элементами. В центре композиции — живые подсолнухи и «биореактор» для получения сладкого белка. На кадрах также видны фото военнослужащих. Всех желающих угощают чаем, кофе, ягодами, конфетами из сладкого белка. Конфеты — со вкусом манго, передает наш корреспондент Алексей Красовский с места событий.
Делегация ЛНР привезла очень много колбасы
Представители из ЛНР доставили в Петербург много мясных деликатесов, в частности, заставляющей гурманов глотать слюнки колбасы разных видов. Был на стенде региона представлен и изысканный шоколад. Причем на оригинальной обертке этого продукта — знаменитая фотография «Комбат» времен Великой Отечественной войны. На фото изображен младший политрук Еременко, поднимающий солдат в атаку с пистолетом ТТ в руке. Также ЛНР были представлены на мероприятии пряники в упаковке, посвященной 10-летию Русской весны, и другие сладости.
«Донбасс — сердце России»
Такой известный советский лозунг разместили на стенде Донецкой народной республики на ПМЭФ. Слова есть в различных промоматериалах, на блокнотах и браслетах. При этом сам стенд, на взгляд корреспондента Daily Storm, минималистичный в стиле total black. В брошюре рассказывается об успехах ДНР как аграрного сектора и региона добычи угля, соли, доломитов и не только.
Сразу есть и целый список льгот, которые ДНР предоставляет инвесторам, поскольку в регионе находится свободная экономическая зона. Например, налог на прибыль в 0%.
Крым, Запорожье и Херсонщина — с делегатами, но без стендов
Запорожская и Херсонская область в прошлом году были представлены стендами на ПМЭФ, но на сей раз решили обойтись без такой имиджевой составляющей. А вот про стенд Республики Крым СМИ последний раз писали в 2022 году.
Пресс-секретарь минэка Крыма заявила Daily Storm, что стенд действительно отсутствует: «Руководством было принято такое решение. <...> Ничего сверхъестественного. Возможно, дело в логистике, но точную причину я назвать не могу. Не моя компетенция, и за главу Крыма говорить не могу. Я понимаю вопрос насчет стендов. Потому что это имиджевое мероприятие. Но вот было принято решение».
Получить оперативный комментарий от главы региона Сергея Аксенова Daily Storm не удалось. Меж тем сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что отсутствие стенда на ПМЭФ-2024 «некритично». «От Крыма там представители есть, и их много. В частности, председатель Госсовета присутствует. Насчет стенда я не интересовался. Но думаю, что это связано с логистикой. Сейчас сложно добираться до Петербурга. А может, есть и другая причина отсутствия стенда. В ЛНР и ДНР они представлены, но они на 500 километров ближе», — сказал Daily Storm Цеков.
«Стенды сами по себе дело хорошее. Но и без них можно много чего решить и добиться. В конце концов, в интернете легко найти все, что касается экономического развития Крыма. Поэтому, думаю, отсутствие стенда абсолютно некритично». Сенатор также подчеркнул, что сейчас «интерес к Крыму сохраняется и повышается», поэтому в рамках ПМЭФ делегации республики удастся заключить контракты на запланированную сумму более 39,5 миллиарда рублей.
Также высказался на тему отсутствия стендов Запорожской области на форуме член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он предположил, что это могло быть связано либо с экономией, либо со сменой главы местного правительства. «Чем это вызвано — экономией ресурсов или невысоким уровнем эффективности воплощения в жизнь озвученных на ПМЭФ инициатив прошлого года, — не берусь сказать», — признался Рогов.
Он при этом подчеркнул, что главное, чтобы в регионах исполнялось законодательство Российской Федерации, а «чиновники работали по закону и по совести». «Вот это залог эффективного управления, чтобы крупнейшие предприятия (типа Бердянского морского торгового порта или «Государственного зернового оператора» были не убыточными и вовремя платили зарплату своим сотрудникам. И чтобы областное руководство не выбивало из федерального центра дотации для выплаты зарплат. Некритично отсутствие этого стенда в Петербурге. Все-таки основа экономики в военных условиях — честность, прозрачность и эффективность принимаемых решений», — заключил собеседник.
XXVII Петербургский международный экономический форум продлится в Северной столице с 5 по 8 июня. Его тема в этом году звучит как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ« и «ПМЭФ юниор». Участниками мероприятия стали свыше 17 тысяч человек из более чем 136 стран и территорий.