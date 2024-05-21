«Я виновата, не уступила ему»: Участница ДТП с экс-замминистра обороны Тимуром Ивановым рассказала подробности столкновения

Басманный суд в Москве арестовал автомобили экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, в том числе Chevrolet Suburban. За несколько лет авто попало в два ДТП. Одно из них произошло в 2019 году. Daily Storm поговорил с женщиной, которая тогда врезалась в Chevrolet Иванова.





«Я даже не знала, какую он должность занимает. Я подумала, что он водитель и кого-то возит. Потому что он с кем-то созванивался. По-моему, он был водителем, не тот человек, о котором вы говорите», — рассказала Daily Storm водитель Ford Fiesta.





ДТП произошло в марте 2019 года. По словам собеседницы издания, авария была несильная: «Я ему не уступила, не пропустила его и немножко ударила. Ничего серьезного не произошло, я уже и забыла об этом. Немножко был треснут бампер — и все».





Владелица Ford Fiesta помнит водителя Chevrolet Suburban исключительно с положительной стороны.





«Он был очень воспитанный молодой мужчина, приятный. Вел себя очень адекватно, вежливо. Мы с ним проехали в ГАИ, каждый составил объяснение. Нас пригласили инспекторы, сказали, что я виновата, не уступила ему», — рассказала Daily Storm женщина.





«Он тогда хотел, чтобы деньги ему выдали на ремонт, чтобы он сам чинил. Но ему сказали, что платить никто не собирается: «Мы найдем сервис, который вам устранит повреждения». На этом и разошлись, у меня даже телефона его не осталось. Я никому ничего не возместила. У меня были и КАСКО, и ОСАГО», — добавила собеседница.





В 2023 году Тимур Иванов переоформил авто на жену, пишет РИА Новости. В мае 2024 года машина стояла на продаже за 2,5 миллиона рублей после еще одного ДТП, но на этот раз оно было серьезнее. У Chevrolet была помята лобовая часть и отсутствовал передний бампер. Теперь этот автомобиль, а также минивэн Mercedes-Benz V-класса и мотоцикл MV Agusta находятся под арестом.





Вечером 23 апреля Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Затем суд арестовал генерала до 23 июня. Следствие считает, что Иванов получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.