Рогов — об аресте генерала Попова: Знал его с хорошей стороны, но следствие разберется

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал Daily Storm арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. По словам чиновника, лично он знал Попова исключительно с хорошей стороны и новость о предполагаемом участии офицера в мошеннических делах его попросту удивила и расстроила. Рогов отметил, что следствие разберется в этом уголовном деле, и призвал всех дождаться окончания расследования.





«Иван Иваныча [Попова] я знал лично и только с хорошей стороны. Ответственный генерал, быстро реагировал на обращения своих подчиненных», — считает председатель движения «Мы вместе с Россией».





Он утверждает, что оборонительные укрепления на Запорожском направлении (за которое отвечал в том числе и Попов) были «достаточно качественные». «И линия обороны Запорожской области выдержала. Все то, что я видел, построено достаточно неплохо. Начиная с минных полей и заканчивая теми же «зубами дракона», долговременными огневыми точками, блиндажами. Тем более было несколько линий обороны — так называемой линии Суровикина, в которой, как я понимаю, Попов отвечал только за большую часть Запорожского фронта. Потому что там и 5-я армия находилась, и другие подразделения», — сказал Рогов.





Он признался, что когда увидел в новостной ленте сообщения об обвинении Попова в мошенничестве, то расстроился. «У нас сейчас новое руководство Министерства обороны. Думаю, по имеющимся фактам разберутся достаточно быстро. Если в отношении [арестованного замглавы Минобороны] Тимура Иванова у меня никаких сомнений не было, то в отношении Иван Иваныча для меня это грустная, прискорбная новость. Надо разбираться. Надо понимать, что было и каким образом, почему произошел его арест», — добавил запорожский чиновник.





«По крайней мере, лично на меня Попов производил впечатление честного и порядочного офицера, ответственного командира. Давать политическую оценку сложно. Конфликты и недопонимания у генерала все-таки были с предыдущим руководством Минобороны. Поэтому сложно размышлять насчет версий о якобы сведении счетов с ним. А так, повторюсь, я знал Попова только с хорошей стороны», — заключил Рогов.





Экс-командующий 58-й армией ВС России Иван Попов, который руководил боями за Работино в Запорожской области, был арестован по подозрению в мошенничестве. Telegram-канал «112» пишет, что генерал, предположительно, имеет прямое отношение к хищениям материалов, закупленных для строительства линии обороны в зоне СВО.





СМИ писали, что Попов якобы продал около двух тысяч тонн металлоизделий. Бизнесмен из Краснодарского края, также проходящий по делу, якобы подозревается в сбыте этой гумпомощи за пределами региона. Приблизительная сумма ущерба — более 100 миллионов рублей.





Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Однако официальных заявлений Минобороны насчет ареста Попова пока не было. В пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда подтвердили РБК арест генерала на два месяца. Суд отправил Попова под стражу 17 мая.





Ранее Иван Попов проходил службу в войсках Северо-Кавказского военного округа в различных должностях, начиная от командира взвода. Он окончил академию Генштаба. В 2016 году указом президента Попова назначили командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады.





Когда именно Попов возглавил 58-ю общевойсковую армию Южного военного округа ВС России— информации в открытых источниках нет. Но в сводках Минобороны он называется командующим с начала июня 2023-го. Генерала отстранили от командования 58-й армией в июле прошлого года. Попов утверждал, что он якобы пострадал за правду. По словам военного, ему нужно было «либо смалодушничать и сказать старшему начальству то, что они хотели услышать, либо назвать все своими именами и доложить о проблемах».