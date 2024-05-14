«Россия собирается воевать долго»: военкор Коц — о сменщике Шойгу, арестах генералов и переменах в армии

Арест начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова и замглавы ведомства Тимура Иванова могут стать непоследними громкими уголовными делами в ближайшее время. Так считает военный корреспондент Александр Коц. В беседе с Daily Storm он выразил мнение, что новый министр обороны России Андрей Белоусов «приведет свою команду», а его огромный опыт экономиста поможет эффективно распорядиться огромными средствами, которые вкладываются в армию.





«Очевидно, что мы собираемся воевать долго. У нас наращивается военный бюджет, который превысит 7% ВВП. Он уже сейчас почти 7%. И для того чтобы распоряжаться этими огромными средствами, нужен профессиональный экономист. У меня ощущение, что мы пойдем по пути разделения обязанностей. Министр обороны станет таким менеджером-хозяйственником, который будет отвечать и за реформирование, и за оснащение, и за финансирование армии, за поставки новых типов вооружения и их развитие. А начальник Генштаба, как и положено, будет заниматься боевыми действиями», — полагает Коц.





По его мнению, с приходом Белоусова многим из окружения бывшего министра Сергея Шойгу придется покинуть свои должности. «Новый глава Минобороны, видимо, приведет тех, кто будет разбираться в социальной сфере и модернизировать ее для большей доступности», — допустил собеседник. Он напомнил, что Белоусов уже успел озвучить свои претензии по поводу социальных выплат, очередей в госпитали. «Собственно, Кузнецов — человек, который в том числе отвечал за выплаты боевых», — заключил военкор.





Он считает, что свои посты помимо начальника Генерального штаба не потеряют генералы, которые отвечают за боевые действия и боевую подготовку. «[Заместитель министра Юнус-Бек] Евкуров должен остаться при новом министре. А так, конечно, изменения неизбежны», — сказал Коц.





Он также прокомментировал задержание и последующий арест генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который, по данным следствия, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. «Понятно, что приход нового министра должен был ознаменоваться если не чистками, то каким-то процессом очищения рядов. Мы видим, что перед сменой министра арестовали Иванова, сейчас — Кузнецова. Обоих за взятку. Наверняка могут последовать какие-то еще уголовные дела. Но в целом, мне кажется, нового 1937 года не будет и на скамье подсудимых не окажется 15-20 генералов», — заключил Коц.





Юрий Кузнецов — второй представитель Минобороны, арестованный в последнее время. До этого заместителя главы ведомства Тимура Иванова обвинили в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. По версии следствия, Иванов оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на личных объектах генерала.





Взятку, как считают следователи, также получил друг Иванова, бизнесмен Сергей Бородин, а дал ее президент и совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Оба фигуранта также арестованы, а самого Иванова отстранили от должности.