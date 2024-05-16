«Наши символы — со Спасителем на стяге»: Милонов призвал не заигрывать с языческими знаками на технике ВС РФ

На технике группировки «Север» ВС РФ, действующей на Харьковском направлении, появился новый тактический знак. Некоторые Telegram-каналы увидели в символе скандинавскую руну Гунгнира. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил Daily Storm, что нужно наносить на наши боевые машины древние лабарумы, а не «заигрывать» с языческими символами.
«Это не руна Гунгнира, а нормальный тактический знак. Я оцениваю это как совпадение с этой руной. Всегда удивлялся, когда видел в Луганской области на нашей технике такие знаки, как из «Гарри Поттера». Были нарисованы «Дары смерти». Я увидел и оторопел. Думаю: ну сейчас вылезет из машины Волан-де-Морт. А в итоге нормальный русский пацан выпрыгивает», — сказал Милонов.
«Я всегда поддерживаю идеи использовать на воинской технике лабарум. Это значит — наносить символы, которые действительно дают духовную поддержку нашим солдатам. Есть же и парни-мусульмане. Они не стесняются наносить символику, близкую для верующих мусульман. А почему мы должны стесняться креста Константина Великого, который сказал: «С крестом я одержу победу»? Так что лабарум — хорошая штука!» — считает депутат.
Парламентарий полагает, что в этой истории попросту «кто-то решил хайпануть». «Но я очень хотел бы предупредить всех и оградить от того, чтобы заигрывать со всей этой языческой ерундистикой. Она может казаться кому-то привлекательной, но это язычество — и оно никогда до добра не доводит. Невозможно с такими мыслями победить. Наши символы — со Спасителем на стяге», — подчеркнул Милонов.
Ранее авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» опубликовали фото техники группировки «Север», имеющей на борту новый тактический знак быстрого опознавания. Он сильно напоминает руну Гунгира — копье Одина, не знающее промаха. В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи.