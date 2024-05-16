«Наши символы — со Спасителем на стяге»: Милонов призвал не заигрывать с языческими знаками на технике ВС РФ

На технике группировки «Север» ВС РФ, действующей на Харьковском направлении, появился новый тактический знак. Некоторые Telegram-каналы увидели в символе скандинавскую руну Гунгнира. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил Daily Storm, что нужно наносить на наши боевые машины древние лабарумы, а не «заигрывать» с языческими символами.





«Это не руна Гунгнира, а нормальный тактический знак. Я оцениваю это как совпадение с этой руной. Всегда удивлялся, когда видел в Луганской области на нашей технике такие знаки, как из «Гарри Поттера». Были нарисованы «Дары смерти». Я увидел и оторопел. Думаю: ну сейчас вылезет из машины Волан-де-Морт. А в итоге нормальный русский пацан выпрыгивает», — сказал Милонов.