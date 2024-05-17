Замглавы комитета Госдумы по обороне Красов рассказал, почему отцам трех детей не нужна отсрочка от отправки на СВО

Законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей следует отклонить, заключил комитет Госдумы по обороне, следует из карточки в электронной базе парламента. Первый зампредседателя комитета Андрей Красов рассказал Daily Storm, что если одобрить законопроект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей, это «снизит потенциал Вооруженных сил, поскольку будет ограничена база для призыва на военную службу». Один из авторов документа, депутат Нина Останина заявила, что убеждена в его важности и в объявленный президентом Год семьи будет добиваться от Минобороны тщательного обсуждения этого вопроса и доработки поправок.





«Я останавливаться не собираюсь. В заключении правительства говорится, что законопроект нуждается в доработке. Будут требовать от Минобороны создания рабочей группы, чтобы мы вместе подумали, как в Год семьи защитить наш стратегический ресурс — семью», — заявила Daily Storm Останина.





По ее подсчетам, в России сейчас порядка 2300 многодетных семей. «И в них далеко не все отцы призывного возраста. Мы же смогли в период частичной мобилизации дать отсрочку айтишникам, ученым, педагогам. Также нуждаются в защите и отцы больших семей. Понимаете, никто не гарантирует, что вернется отец с СВО живым и здоровым. Воспитывать троих детей государству или дать отсрочку этому отцу на период специальной военной операции — вот она, чаша весов сегодня. Поэтому надо по-государственному подходить к решению данного вопроса», — считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.





В свою очередь Красов напомнил, что идея отсрочки отцам троих детей обсуждалась комитетом по обороне еще в июне 2023 года, и тогда не было единого мнения — за или против. «А вот сейчас уже окончательно созрело решение, и мы отклоняем данную законодательную инициативу», — пояснил депутат.





«Семья должна быть защищена и с тремя, четырьмя, пятью, шестью детьми, и даже с одним ребенком. В первую очередь муж — защитник. Это воин, независимо от того, сколько у него детей. Необходимо вначале отцам выполнить миссию по защите государства, общества, а потом уже говорить об отсрочках и льготах», — уверен Красов.





Парламентарий подчеркнул, что все семьи и все дети должны быть в безопасности. И ее надо обеспечивать главам семейства, уверен Красов. «Независимо от числа детей, каждый мужчина должен в трудное для страны время взять оружие и с ним в руках отстаивать свободу и независимость страны. Обеспечивая безопасность своих семей, чтобы все они без страха могли смотреть в будущее. В том числе и многодетные семьи», — заключил собеседник.





Он отметил, что на данном этапе безопасность государства превыше всего. Красов также напомнил, что защита своего Отечества — это «долг и обязанность каждого гражданина Российской Федерации», и призвал «думать сначала о безопасности, а потом о льготах».





Законопроект, одним из авторов которого является Останина, в случае принятия предоставлял бы отсрочку от мобилизации для отцов, на иждивении которых находятся трое детей в возрасте до 18 лет. Сейчас право на отсрочку имеют отцы, воспитывающие четверых детей в возрасте до 16 лет, и отцы детей-инвалидов, которым не исполнилось три года.





Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. В армию были призваны 300 тысяч человек. К концу 2023 года право на отсрочку получили 834 224 россиянина. Почти треть (30,7%) получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — IT-специалисты (256,1 тысячи человек). Также это работники банковской системы — 170 тысяч (20,4%), энергетических компаний — 103,1 тысячи (12,4%), сельского хозяйства — 54,5 тысячи (6,5%), СМИ — 43,7 тысячи (5,2%) и других сфер — 206,9 тысячи (24,8%).





По действующему закону о мобилизационной подготовке и мобилизации отсрочка главам многодетных семей предоставляется, если у них четыре ребенка и более. 14 декабря 2023 года российский лидер Владимир Путин заявил, что нет необходимости в новой мобилизации, поскольку 486 тысяч человек добровольно заключили контракты на прохождение военной службы.