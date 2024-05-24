В армии СССР такой коррупции не было: Руцкой — о «ряженых генералах», новом главе Минобороны и важности реформ

Бывший вице-президент России Александр Руцкой, воевавший в Афганистане, в беседе с Daily Storm прокомментировал аресты высокопоставленных сотрудников Минобороны. Руцкой отметил, что коррупция напрямую угрожает безопасности страны. Он назвал нового главу Минобороны Андрея Белоусова грамотным экономистом, заметив, что теперь ему нужно сформировать команду из компетентных и честных офицеров. По мнению Руцкого, президент высоко ценит профессионализм Белоусова, поэтому и поручил ему разгребать нерешенные проблемы в армии.





— Александр Владимирович, вы удивлены так называемой чисткой в Минобороны, начавшейся с приходом Белоусова, когда несколько генералов оказались в СИЗО?





— Я в самом начале СВО сказал, чем это все закончится и что из себя представляет Министерство обороны. К глубокому сожалению, я оказался прав. Вы сейчас любое министерство возьмите — и увидите, какая картина по всей стране происходит. Везде аналог. Взять то же строительство. Посмотрите, 38 тысяч незавершенных объектов. Деньги ушли, а объекты не завершены. Воровство везде. Полное отсутствие контроля исполнения и привлечения к ответственности за неисполнение тех или иных поручений. А это называется бардак.





Давайте посмотрим, кто 25 лет был во главе Вооруженных сил России. Иванов — по образованию филолог, в армии никогда не служил. Следующий: Сердюков — этот в армии служил, водителем, по-моему, специалист по торговле мебелью. Командовал Вооруженными силами и уничтожил напрочь всю систему военного образования, систему мобилизации, уничтожил основные виды и рода ВС, доведя их до эмбрионального состояния. Теперь следующий этот вот <...>. У него Орден Андрея Первозванного, Герой России, «За службу Отечеству». Посмотрите на его китель, когда он надевает все эти ордена. Где он служил, где он воевал?! Но так же нельзя!





— Ожидаются ли, на ваш взгляд, еще кадровые перестановки в Минобороны с приходом нового министра? Новый 1937 год с десятками офицеров на скамье подсудимых реален?





— Ну что вы сразу передергиваете, что, мол, начались чистки? Это не чистки!





— После обвинений в коррупции в особо крупном размере этих арестованных генералов зачастую стали называть паркетными...





— Все, что сегодня арестовывается и проводятся обыски, — это бутафорные генералы. Какие они генералы, кто их одел в форму военную и что у него было с головой, когда он это делал? Вы посмотрите на их погоны — генерал-полковники, генерал-лейтенанты. Гражданские лица, которые вообще не служили в армии, но ходят в форме военной. ***** это, а не генералы! Чтобы стать генералом, надо окончить военное училище, Командную академию, Академию Генерального штаба, командовать взводом, ротой, батальоном, полком, дивизией, армией. Вот тогда это генерал! А не такое *****! Опозорили армию на весь мир.





Какой генерал Иванов, который ни одного дня в армии не служил? А посмотрите, у него погоны генерала армии! Их нарядили в эту форму. Они ряженые, а не генералы! А на поле боя в СВО вот эти ряженые, что ли, воюют? Ряженые в это время воруют. А гражданское население считает, что раз человек при погонах — он генерал.





— Скажите, а коррупция была в Минобороны СССР?





— Да вы что! О чем вы говорите?! Я в армии прослужил 30 лет. И не помню даже в первом приближении такого. Конечно, были элементы воровства, но не высокого уровня. А где-то там внизу кто-то что-то спер. Но чтобы в таких масштабах, как сейчас, — ну вы меня извините! Советская армия могла проводить стратегические наступательные, оборонительные операции, вести боевые действия. И нас уважал весь мир! Относились на «вы» и с восклицательным знаком. А посмотрите сейчас, как нас каждая шавка готова пнуть, оскорбить, нахамить в адрес страны и, разумеется, народа! В СССР в соответствии с уставом офицеры и генералы выполняли свои обязанности.





Какая коррупция? Был Комитет госбезопасности, контрольные органы. Если и были факты воровства — это не тот уровень, чтобы выносить на обозрение всей страны и всего мира. То, что произошло (аресты генералов. — Примеч. Daily Storm), знаем не только мы в России, а весь мир. Ну какое может быть уважение к такой стране?!





—Александр Владимирович, тогда встает извечный вопрос: «Что делать?»





— Сейчас бери любое министерство (не только Минобороны) и начинай проверять с пристрастием — там такая картина веселая будет! Не надо выдумывать никаких 37-х годов, чисток — просто проверить соответствие того или иного ведомства. Проверить, сколько выделялось средств, сколько определялось приоритетных проектов и программ — и посмотреть на их реализацию и то, где средства. Вот и все.





Понимаете, отсутствует система управления. Давайте возьмем одного министра промышленности Мантурова. Смотрим его биографию. Первое — социолог. Второе — смотрим, работал ли он на предприятиях промышленности. Никогда в жизни не работал. Какой из него может быть министр промышленности, если человек не имеет элементарного представления о промышленном производстве?





— Сейчас в Минобороны стала ситуация хуже или лучше, если сравнивать с 90-ми и началом 2000-х?





— Я не следователь, прокурор или Счетная палата. Но в 90-е годы это были еще остатки Советской армии, которые выводили из групп войск (Польша, Германия, Венгрия). И куда мы выводили войска с боевой техникой? В чистое поле. Бросали в лесах танки, боевые машины пехоты, десанта, даже с боекомплектом на борту. И потом перестали платить офицерам. Все перешли кто в грузчики, кто в таксисты, чтоб семью прокормить.





Сердюков уволил из Вооруженных сил 365 тысяч офицеров без денежного довольствия, без квартир. Выкинул просто за борт. А это командиры взвода, роты, батальона, полка. Шло целенаправленное уничтожение Вооруженных сил страны. Вот и получили.





Сейчас заявляют, что созданы новые пять дивизий армии. Где они и из кого вы их создавали, если всю систему военного образования Сердюков уничтожил? Из кого он создавал вот эти армии, полки, дивизии, если у нас военные училища не выпускают в том количестве офицеров?





— Так все же поделитесь взглядом на то, как победить или же снизить до минимальной отметки уровень коррупции в Вооруженных силах?





— У нас есть правоохранительная система. Коррупция на 100% влияет на безопасность страны. А у нас есть ФСБ, МВД, Счетная палата, парламент. Ну и когда они начнут работать? До тех пор, пока они не начнут работать в соответствии со своими правами и полномочиями, ничего не изменится. Все говорят: «Начались чистки». Но надо же навести элементарный порядок!





— Александр Владимирович, что думаете о Белоусове?





— Флаг в руки новому министру. К нему никаких претензий нет, я его знаю как экономиста высочайшего уровня. Таких, как он, может, человек пять на всю страну наберется. И то, что ему поручили это направление Минобороны, — дай бог, чтобы все у него получилось. Но, учитывая, что Белоусов в Вооруженных силах не служил, образования военного не имеет, —значит, ему надо набрать команду своих заместителей. Чтобы они были профессионалами высокого уровня. А всех тех, кого по протекции предлагают, посылать понятно куда.





С другой стороны, Белоусов, при всем моем уважении к нему, вообще не имеет понятия о Вооруженных силах. И сейчас взять этого человека и послать на заклание на Вооруженные силы... Ну что он понимает в них? Мы специфическая страна. И мы не Норвегия, Дания, Голландия, где министр обороны не поймешь что. Мы огромная страна, у которой должна быть мощная армия. Давайте обратимся к Александру III: «У России могут быть два друга и товарища — армия и флот». Министерство обороны должно быть высочайшего уровня подготовки.