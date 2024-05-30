100-летний ветеран Великой Отечественной войны рассказал Путину, что хотел отправиться на СВО

Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков во время вручения ему звезды Героя России рассказал президенту Владимиру Путину, что хотел отправиться в зону специальной военной операции на Украине, но его не пустили.





Выступая в Екатерининском зале Кремля, Садыков сказал, что прошел войну автоматчиком. Ветеран пошутил, что ему «100 лет и пять месяцев, молодой еще». По словам мужчины, он написал письмо министру обороны, в котором попросил направить его в зону СВО. Обращение направили военкому Махачкалы, тот ответил Садыкову, что в зону боевых действий берут до 60 лет.





Ветеран получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.





Садыкову было 18 лет, когда его в октябре 1941 года призвали в армию. Его направили в Армавирское военное училище, оттуда — в Сталинград, где в 15 километрах от города он три месяца держал оборону на разъезде. Ветеран участвовал в освобождении Керчи, Киева, в обороне Ростова, Сталинградской битве и битве на Курской дуге. В послевоенное время более 40 лет проработал в геолого-разведывательном управлении Махачкалы на должности бурильщика 1-го разряда в полевых условиях.