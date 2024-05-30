Анастасию Заворотнюк похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище

Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Похоронят артистку на Троекуровском кладбище, сообщил телеведущий Андрей Малахов в эфире телеканала «Россия 1».





Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжелой болезни. Ей было 53 года. В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому (опухоль мозга). Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О самочувствии матери в своем блоге изредка рассказывала ее дочь Анна.





Актриса получила известность благодаря роли няни Виктории Прутковской в комедийном сериале «Моя прекрасная няня» (2004-2009). Она также сыграла главные роли в картинах «Код апокалипсиса», «Шекспиру и не снилось», «Неидеальная женщина» — всего на ее счету более 30 фильмов и сериалов. Актриса играла в Театре Олега Табакова (1993-2004), работала на телевидении.