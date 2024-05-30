Коллеги — о смерти Заворотнюк: Она была вечно молодой, чудным и щедрым человеком

Утром 30 мая стало известно о смерти заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, которая последние годы боролась с тяжелой онкологической болезнью. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было всего 53 года. Актеры Олег Акулич и Борис Каморзин, снимавшиеся вместе с Заворотнюк в этом проекте, в беседе с Daily Storm поделились воспоминаниями о знаменитой коллеге. Акулич признался, что запомнил Анастасию как «вечно молодую» девушку с доброй душой. Каморзин, говоря о Заворотнюк, и вовсе едва сдерживал слезы. Он назвал ее не только прекрасной актрисой, но и «чудным, светлым человеком».





«Царствие небесное. Она всегда была такая легкая, замечательная. И снимались с ней сколько вместе, и в спектаклях работали. Очень это хороший был человек. Знаете, она всегда была молода! Никогда ее возраст не был виден», — сказал Акулич.





Он отметил, что Заворотнюк была очень доброй: «Замечательный человек. Щедрый. Ничего не могу сказать о ней негативного — только хорошее». Акулич также признался, что не ожидал от Заворотнюк, насколько она мужественный человек. «Понимаете, она все-таки женственная. И мне всегда казалось (несмотря на ее образы боевой девушки), что Анастасия такая нежная, ранимая. Но как она вела себя во время болезни — для меня это было неожиданно», — пояснил актер.





Он выразил сожаление, что из жизни «уходят такие люди в расцвете сил». «Столько всего могла сделать, если бы не эта коварная болезнь! Но мы предполагаем — а Бог располагает. Соболезную», — добавил Акулич.





Каморзин рассказал нашему корреспонденту, что был в курсе болезни Заворотнюк, но все равно ему тяжело говорить о ней в прошедшем времени и сложно осознать, что никогда больше не увидит Анастасию на съемочной площадке.





«Ее смерть — это огромная трагедия. Я снимался с ней и в сериале «Моя прекрасная няня», и на интервью к ней приходил. Это был чудный, светлый человек. Прекрасная актриса. В этой роли няни она попала просто в десятку и стала известной благодаря ей. Сейчас мне тяжело говорить... Это ужасно. Я сейчас чуть не заплакал прямо... Конечно, это потеря для кинематографа. Анастасия — молодая, красивая, талантливая. Мои соболезнования», — заявил Каморзин.





На уход из жизни Заворотнюк отреагировали и другие ее коллеги. Телеведущий Оскар Кучера признался NEWS.ru, что до последнего надеялся — актриса справится с раком: «Мы давно не виделись, с момента ее болезни. Не подпускала никого. Очень грустно. Я надеялся, что она справится со всем этим делом, долго держалась».





Актриса Екатерина Дубакина, снимавшаяся в сериале «Моя прекрасная няня», назвала Заворотнюк очень отзывчивым, трудолюбивым и ответственным человеком: «Никогда у нее не было звездной болезни. Очень тепло ко всем относилась, не показывала усталости, хотя, конечно, ей было сложнее всех».





Сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк первым появилось в блоге актрисы, который ведут ее родные: «Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку».





Предварительно, прощание с Анастасией Заворотнюк может пройти в Московском театре Олега Табакова. Семья Заворотнюк пообещала предоставить информацию о церемонии прощания и похоронах к вечеру 30 мая. В театре она работала с 1993 года. Среди ролей Заворотнюк — Наденька из «Обыкновенной истории» и Варя из «Страстей по Бумбарашу».





Анастасия с детства хотела играть на сцене. Сначала она училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, но ушла после первого курса. В 1993 году девушка окончила Школу-студию МХАТ, поступила в Театр Олега Табакова.





В 1991 году Заворотнюк дебютировала в кино, сыграв главную роль в драме Тамары Павлюченко «Машенька» по роману Владимира Набокова. Но по-настоящему актриса прославилась благодаря роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», который стал настоящим хитом нулевых годов. Всего за пять лет вышло 173 серии. Сама Заворотнюк признавалась, что попала в сериал случайно и не думала, что роль няни Виктории Прутковской сделает ее известной. Сериал выходил до 2009 года.





Анастасия Заворотнюк также сыграла главные роли в картинах «Код апокалипсиса», «Шекспиру и не снилось», «Неидеальная женщина», «Артефакт», «Дом на краю», «Жених по объявлению», «Мамы», «Хозяйка «Белых ночей».





Актриса работала и на телевидении — была ведущей программ «Кухня для чайников», «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень», «Две звезды».