Умерла Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать Валентина Заворотнюк была актрисой местного ТЮЗа, народной артисткой России. Отец Юрий Заворотнюк работал на телевидении. Анастасия с детства хотела играть на сцене. Сначала она училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, но ушла после первого курса. В 1993 году окончила Школу-студию МХАТ, поступила в Театр Олега Табакова, где служила до 2004 года. Сыграла более чем в 20 спектаклях.





В 1991 году Заворотнюк дебютировала в кино, сыграв главную роль в драме Тамары Павлюченко «Машенька» по роману Владимира Набокова. Известность актрисе принесла роль няни Виктории Прутковской в комедийном сериале «Моя прекрасная няня» (режиссеры Алексей Кирющенко, Эдуард Ливнев и другие). Сериал выходил до 2009 года. Всего артистка снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Работала на телевидении, вела шоу «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень», «Две звезды» и другие.





В августе 2019 года появилась информация о том, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. В апреле 2020-го «Комсомольская правда» сообщила, что Заворотнюк выписали из онкологического центра Центральной клинической больницы при управлении делами президента, где ей ранее диагностировали глиобластому (опухоль мозга). Издание ссылалось на справку о выписке и слова сотрудника учреждения. В мае 2020 года директор Института молекулярной биологии Российской академии наук Александр Макаров рассказал, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга.