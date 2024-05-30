Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об отставке

Наталья Комарова родилась в октябре 1955 года в Псковской области. В 1978-м окончила Коммунарский горно-металлургический институт по специальности «экономика и организация строительства» с присвоением квалификации «инженер-экономист». Начала работать на Коммунарском металлургическом заводе техником по труду в лаборатории научной организации труда.





В 1980 году Комарова переехала в Новый Уренгой. Здесь она работала старшим инспектором горисполкома. В 1988-м Комарова стала председателем городской плановой комиссии, затем — заместителем председателя горисполкома, депутатом городского совета, в 1992 году — первым заместителем главы администрации Нового Уренгоя. Через два года возглавила администрацию города.





В 2001 году Наталью Комарову избрали депутатом Госдумы. В феврале 2010 года президент Дмитрий Медведев предложил ее кандидатуру на должность губернатора ХМАО-Югры. Депутаты региона одобрили кандидатуру, и в марте Комарова возглавила правительство Югры. Ее переизбирали на этот пост еще два раза.





В октябре 2023 года одна из жен мобилизованных на встрече губернатора ХМАО с жителями Нижневартовска поинтересовалась у Комаровой насчет сбоев в обеспечении экипировкой бойцов в зоне проведения спецоперации. Комарова в ответ сказала, что «в данном случае мы всем миром не готовились к [СВО]», поэтому «какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать». Высказывание вызвало резонанс, один из общественников обвинил Комарову в дискредитации Российской армии и написал заявление в полицию. В правительстве ХМАО-Югры объяснили Daily Storm, что губернатор говорила о том, что Россия «не готовилась к войне с Западом и не была заинтересована в конфликте на Украине».