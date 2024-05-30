ФСБ задержала четырех агентов украинской разведки, готовивших теракты на железной дороге в Крыму

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию диверсионно-террористических актов на железной дороге в Крыму. Для проведения атак Главное управление разведки Минобороны Украины завербовало пятерых жителей республики, собиравших и передававших противнику данные о местах дислокации и передвижениях российских войск, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
По задумке диверсантов, теракты на железной дороге должны были парализовать движение поездов, в том числе военного назначения. Группой руководил гражданин России 1970 года рождения. Он погиб при детонации самодельного взрывного устройства, когда извлекал его из схрона, остальные задержаны и отправлены под стражу. ФСБ расследует уголовные дела о подготовке к теракту и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.
У подозреваемых обнаружены четыре самодельных взрывных устройства, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое массой около килограмма, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также «средства связи, подтверждающие их контакты со спецслужбами Украины».
Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение терактов на полуострове, назвав сотрудников спецслужбы «настоящими бойцами невидимого фронта». Аксенов пообещал, что «от возмездия не уйдет никто».