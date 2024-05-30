ФСБ задержала четырех агентов украинской разведки, готовивших теракты на железной дороге в Крыму

Федеральная служба безопасности России предотвратила серию диверсионно-террористических актов на железной дороге в Крыму. Для проведения атак Главное управление разведки Минобороны Украины завербовало пятерых жителей республики, собиравших и передававших противнику данные о местах дислокации и передвижениях российских войск, расположении объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса, организации охраны и обороны Крымского моста, подготовке схронов и перевозке взрывных устройств. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.





По задумке диверсантов, теракты на железной дороге должны были парализовать движение поездов, в том числе военного назначения. Группой руководил гражданин России 1970 года рождения. Он погиб при детонации самодельного взрывного устройства, когда извлекал его из схрона, остальные задержаны и отправлены под стражу. ФСБ расследует уголовные дела о подготовке к теракту и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.





У подозреваемых обнаружены четыре самодельных взрывных устройства, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое массой около килограмма, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различного калибра и составные части оружия, а также «средства связи, подтверждающие их контакты со спецслужбами Украины».